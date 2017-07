Vali Altıparmak'tan Mustafa Alper'li Veda Mesajı

Valiler Kararnamesiyle Denizli'den merkeze atanan Vali Ahmet Altıparmak, yayınladığı veda mesajında, "Can dostum, güzel insan Başsavcımız Mustafa Alper'i elim bir kazada burada kaybettik. Yüreğimde tamiri imkansız ve asla silinmeyecek bir yara açtı" dedi.



Denizli Valiliğinden merkeze atanan Vali Ahmet Altıparmak, bir veda mesajı yayımladı. Önümüzdeki Pazartesi günü ayrılmadan önce bir veda programı düzenleyecek ve salı günü kentten ayrılması beklenen Altıparmak, yayınladığı mesajda kimsenin görev yerinde kalıcı olmadığını belirtti. Vali Altıparmak, şevkle, heyecanla Denizli'de sürdürdüğü görevinden erken ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.



"Bu hükümet döneminde önemli görevlerde bulundum"



Mesajının devamında Altıparmak, "Kararı veren sayın büyüklerimiz böyle uygun görmüşler. Onurlu insanlar olarak, umur görmüş devlet adamları olarak bizlere düşen de bu kararları saygıyla karşılamaktır. Zira AK Parti hükümetleri süresince oldukça önemli görevlerde bulundum. Önemli illerimizde uzun yıllar valilik yaptım. Dolayısıyla bu yüce millete hizmet fırsatını veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm büyüklerimize şükran borçluyum" dedi.



Çalıştığı süre içinde ailesini ihmal etme pahasına millete hizmet etmeye çalıştığını dile getiren Altıparmak, beraber çalıştığı tüm kurum, kuruluş ve STK'ları bu amaç doğrultusunda harekete geçirmeye çalıştığını söyledi. Şehrin tüm dinamikleri ile işbirliği ve uyum içinde çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Vali Altıparmak, "Zira onursuz, haysiyetsiz ve tembel insanlardan ne kendine ne de bu millete hayır gelmeyeceğine iman etmiş bir insanım. Bunun içinde etrafımda hep onurlu ve çalışkan insanlara yer vermeye ve onların önlerini açmaya çalıştım. Tüm ülkeye çalışkanlığı ile girişimciliği ile örnek olan Denizli'mizde de bu prensipler çerçevesinde çalıştım" diye konuştu.



"Denizli'nin yeri benim yanımda ayrı olacak"



Denizli'nin kendi yanında hep ayrı bir yeri olacağını belirtilen mesajının devamında Altıparmak, "Zira 15 Temmuz gibi yabancı-yerli işbirlikçilerin işgal girişimini burada yaşadık. Çirkin yüzünü uzun yıllar saklayan, Aralık 2013 ile birlikte niyetini açıkça ortaya koyan bu alçak terör örgütünün hiç kimsenin öngöremediği son hamlesine ise hep birlikte şahitlik ettik ve bu girişimin başarılı olmaması için hiçbir vatan evladının bir damla kanını dahi döktürmeden canımız ortaya koyarak üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Mustafa Alper yüreğimde tamiri imkansız yara açtı"



Mesajının devamında trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in yüreğinde acılar bıraktığını dile getiren Altıparmak, "İkinci hatırlanması gereken önemli bir olay olarak da can dostum, güzel insan Başsavcımız Mustafa Alper'i elim bir kazada burada kaybettik. Yüreğimde tamiri imkansız ve asla silinmeyecek bir yara açtı. Allah'ım rahmet etsin" diye konuştu.



Tek amacının Denizli'ye hizmet etmek ve Denizli'yi iyi yerlere taşımak olduğunu belirten Altıparmak, gelen kişilerin de bu çalışmaları daha iyi yerlere taşıyacağına inandığını söyledi. - DENİZLİ