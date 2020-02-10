Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti
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Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Aksaray Valisi Ali Mantı çarşı esnaflarına ziyarette bulunup esnafla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulundu.

10.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:20
Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Valisi çarşı esnaflarına ziyarette bulunup esnafla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulundu.


Vali Ali Mantı çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren esnaflardan işleri ile ilgili bilgi aldı. Esnaflara 'Hayırlı İşler' dileğinde bulunan Vali Ali Mantı alışveriş merkezi ziyaretinde ihtiyaçlarını karşılamak için reyonları gezen vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Ali Mantı esnaf ziyaretinde beraberinde bulunan Emniyet Müdürü Murat Kolcu eşlik etti. Vali Mantı, esnafların ve vatandaşların taleplerini inceledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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