Vali Ali Kaban'dan İçli Köfte'ye Tam Not
Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya’nın mahalli yemeklerinden içli köfteye tam not verdi.
Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya'nın mahalli yemeklerinden içli köfteye tam not verdi.
Malatya Valisi Ali Kaban beraberinde, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ve Gazeteci Yaşar Karaaslan ile birlikte KOSGEB teşvikiyle açılan Ustam Ev Yemekleri Lokantasını ziyaret etti. Ziyarette kendisine ikram edilen içli köfteyi tadan Vali Kaban, yanındaki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Kılıç'a dönerek "İbrahim bey, ben köfteyi beğendim. İçindeki malzemesi ile kıvamı ile çok güzel. Siz de yemek yarışmalarında jüride görev alıyorsunuz. Siz nasıl not verdiniz?" diye sordu. Kılıç da, köftenin çok güzel olduğunu, içindeki et ve soğanı ile tam not verdiğini ifade etti.
Vali Ali Kaban, KOSGEB teşvikiyle bayanlar tarafından açılan Ustam Ev Yemekleri Lokantası'na bir gün hususi olarak Malatya'nın mahalle yemeklerini yemek için geleceğini kaydetti.
KOSGEB desteğiyle mahalli ev yemekleri lokantasını açan kadınlar, içli köfteden mantıya, analıkızlıdan, yaprak sarmasına kadar birçok mahalli yemekleri müşterilerine sunuyor. - MALATYA