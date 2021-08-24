VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DİKA GENEL SEKRETERİ AHMET ALANLI'YI KABUL ETTİ
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı'yı kabul etti.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı'yı kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Genel Sekreter Alanlı, DİKA bünyesinde devam eden 2021 yılı projeleri hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler verdi, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Habermetre