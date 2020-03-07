Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

07.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:42
Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

Valisi Ali , ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı 'yı Cizre'deki hizmet binasında ziyaret etti.


Vali Pehlivan, DAİB heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Şırnak ve bölgede gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve Habur Gümrük Kapısı başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişlerinde bulunuldu.


Mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Pehlivan, muhtarların dile getirdiği sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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