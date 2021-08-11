VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BİRLİK AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Birlik ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Birlik ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Pehlivan, vefat eden Hacı Ömer Birlik için Silopi İlçemizde düzenlenen taziyeye iştirak ederek akrabaları Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 22. Dönem AK Parti Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik ve aile mensuplarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Habermetre