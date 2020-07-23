Vali Ali Fuat Atik'in Basın Bayramı Mesajı
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Vali Ali Fuat Atik'in Basın Bayramı Mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik 24 Temmuz Basın Bayramı günü dolayısıyla gazetecilerin bayramını kutlayarak "Basın demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir" dedi.

Vali Ali Fuat Atik'in Basın Bayramı Mesajı
23.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:06

Denizli Valisi Ali Fuat Atik 24 Temmuz Basın Bayramı günü dolayısıyla gazetecilerin bayramını kutlayarak "Basın demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir" dedi.

24 Temmuz Basın Bayramı günü kutlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, şu sözleri söyledi:

"Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. İlimizde görev yapan yazılı, görsel basın yayın kuruluşu ve ulusal haber ajansı çalışanlarının da toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir görev anlayışı içinde şehrimizin tanıtımı, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulması noktasındaki katkıları göz ardı edilemez. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren radyo, televizyon, yerel gazete, dergi, internet gazetelerinin ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının "24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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