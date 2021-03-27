Vali Ali Çelik'ten köy ziyareti
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Vali Ali Çelik'ten köy ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Ali Çelik'ten köy ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören Köyü'nü ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören Köyü'nü ziyaret etti.

Allıören Köyü Muhtarı Murtaza Sarıkaya ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Ali Çelik'e Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

Köyde devam eden çalışmalar hakkında yerinde bilgiler alan Vali Çelik, köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Köydeki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, devletin imkanları dahilinde köydeki yatırımlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik'ten köy ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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