Vali Ali Çelik, Özel Öğrencilerle Röportaj Yaptı

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu öğrencileri, okul dergileri için Vali Ali Çelik ile röportaj yaptı.

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu öğrencileri, okul dergileri için Vali Ali Çelik ile röportaj yaptı. Sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Vali Çelik, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri İlyas Samet Dilsiz ile Gülsüm Çiftçi, özel öğrencilerin ildeki kurum ve kuruluşları tanıması için başlatılan "Yakın Çevremi Tanıyorum" projesi kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Okul dergisinde yayımlanmak üzere Vali Ali Çelik ile röportaj yapan özel öğrenciler, Vali Ali Çelik'e eğitim hayatı, öğrencilik yıllarında seçmek istediği mesleği, spora olan ilgisi, sevdiği Kütahya yemekleri, hobileri ve pandemi sürecinde yürütülen çalışmalara kadar birçok farklı konuda soru sordu. Vali Çelik'in sorulara içtenlikle yanıt verdiği röportajda keyifli anlar yaşandı. Öğrencilik yıllarında basketbolcu ya da bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini paylaşan Vali Çelik, en sevdiği dersin resim olduğunu, bugün de resim yapmaya devam ettiğini söyledi. Kütahya'da en sevdiğiniz yer neresi sorusuna "Kütahya'nın tamamını çok seviyorum" yanıtını veren Vali Çelik, en sevdiği yöresel yemeğin cimcik aşı olduğunu kaydetti. Kütahya'nın daha güzel bir şehir olması için neler yapabiliriz sorusuna ise, "Birçok şey yapabiliriz ama beraber yapmalıyız. Önce yere çöp atmamayı öğrenmeliyiz, bu sorumluluğu herkes yerine getirmeli. Çocuklarımız için Bilim Merkezi Projesi hazırlanıyor, tamamlandığında şehrimiz ve çocuklarımız çok güzel aktivitelerle buluşturulacak" dedi. Pandemi süreci hakkındaki değerlendirmelerini de paylaşan Vali Çelik, "Aşıyla birlikte inşallah bu süreci aşacağız" dedi. İlyas Samet Dilsiz ile Gülsüm Çiftçi, Vali Çelik'e teşekkür ederek çizdikleri resimleri hediye ettiler. Resimleri çok beğendiğini ifade eden Vali Çelik, Valilik binasında sergilenmesi için talimat verdi.

Keyifli ve anlamlı bir projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek öğrencileri tebrik eden Vali Çelik, günün anısına tablet ve satranç takımı hediye etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu Müdürü Mustafa Çolak, Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu Rehber Öğretmeni Hilal Taşkın, Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Esra Dönmez de yer aldı.

Kaynak: Habermetre