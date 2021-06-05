Vali Ali Çelik: "Çevreyi ne kadar korursak yarınlarımız o kadar güçlü olur"
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Vali Ali Çelik: "Çevreyi ne kadar korursak yarınlarımız o kadar güçlü olur"

Vali Ali Çelik: 'Çevreyi ne kadar korursak yarınlarımız o kadar güçlü olur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ile personelini makamında kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ile personelini makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür eden Çatladan, müdürlüğün faaliyetleri ve Dünya Çevre Günü etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Şube Müdürü Turgut Badak ile Çevre Mühendisi Tuba Uygun da hazır bulundu.

Vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı

Dünya Çevre Günü etkinlikleri, Ulu Cami önünde düzenlenen fidan dağıtımıyla devam etti. Vatandaşlara bin adet çam fidanı dağıtılan etkinlikte Vali Ali Çelik'e Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan eşlik etti.

Yaşanabilir bir dünya için herkesin çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, "Küresel ısınmanın etkilerini hayatımızda net bir şekilde hissediyoruz. İklimsel ve meteorolojik değişimler hayatımızı zorlaştırmaya başladı. Dolayısıyla çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak hepimizin görevi haline geldi. Çevre ve doğa sadece bize ve bugüne ait değil, geleceğe ait bir değer. Doğaya, çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Sanayicimizden tutun da köylümüze kadar, bürokratımızdan pikniğe giden vatandaşımıza kadar herkes bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeli, el birliğiyle yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için büyük bir gayret göstermek zorundayız. Çevreyi ne kadar korursak yarınlarımız o kadar güçlü olur" diye konuştu. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik: 'Çevreyi ne kadar korursak yarınlarımız o kadar güçlü olur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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