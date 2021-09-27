Vali Aktaş ve Başkan Gökhan Harmanlık Pazar Alanını Ziyaret Etti

ÇANAKKALE (Habermetre) - Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali İlhami Aktaş ile birlikte Barbaros Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarını ziyaret etti.

Çanakkale Belediyesinin yerel kalkınmaya destek olmak, üreticiden tüketiciye aracısız olarak sağlıklı gıda teminin sağlanmasına olanak sağlamak amacı ile hayata geçirdiği Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı'nı ziyaret eden Vali Aktaş ve Başkan Gökhan'a, Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da eşlik etti. Pazar alanını gezerek incelemelerde bulunan Vali Aktaş, pazarda satılan ürünler ve işleyiş hakkında Başkan Gökhan'dan bilgi aldı. Gezi sırasında esnaf ile sohbet ederek hayırlı işler dileyen Vali Aktaş ve Başkan Gökhan, üretici ve kooperatiflerden gelen talepleri dinledi.

"Üreticilerimizin Ürünlerini Satabileceği Güzel Bir Alan"

Gezi sonunda Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı hakkında görüşlerini belirten Vali Aktaş; "Üreticimizin güzel ürünlerini satabileceği bir yer olmuş. Hem haklımızın taze güvenilir organik gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmakta hem de üreticinin kolaylıkla ürünlerini pazarlamasını sağlamakta. Ben başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada pazar açan vatandaşımıza bol bereketli kazançlar, alışveriş yapan vatandaşlarımıza da sağlıklı huzurlu alışverişler diliyorum. " dedi.

"Üretici de Tüketici de Memnun"

Gezi sonunda açıklamada bulunan Başkan Gökhan ise; "Ben Sayın Valime gelip pazarımızı ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Pazar başarıyla gidiyor. Vatandaş memnun, üretici memnun. Üreticilerden ve vatandaşlardan gelen pazarın iki güne çıkarılması talebi var. Biz de bu talebi değerlendirerek gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

27. 09. 2021 15: 39

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