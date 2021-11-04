Vali Aksoy, Sarıçay Barajı'nda incelemelerde bulundu

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen Sarıçay Barajı'nı ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Söke'nin Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Barajın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesi yapılan baraj alanını ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy, Aydın'ın en büyük yatırımlarından birisi olan Sarıçay Barajı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte Aydın'ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olacağını belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Hüseyin Aksoy'a, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ile ilgili teknik heyet eşlik etti.

Ziyaretin ardından DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Aydın'ımızın en büyük yatırımlarından biri olan Sarıçay Barajı'ndan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. Sarıçay Barajı, Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak" ifadelerine yer verildi. - AYDIN