Vali Akın, Özel İdare Şantiyesinde incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İz Özel İdarenin Kızılcaköy'de bulunan şantiye alanında incelemede bulundu.

Şantiye alanı ziyaretinde konuşan Vali Akın, "Öncelikli amacımız, vatandaşa hizmet. İl Özel İdare araçlarından ve hizmetlerinden daha iyi şekilde istifade edinilebilmesi için şantiye alanları önemli yer ediniyor."dedi. Sıcak asfalt şantiyesi ile köylerin daha kaliteli yollara kavuştuğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Kızılcaköy şantiyesinde bulunan asfalt plentinden üretilen asfalt ile köy yollarımıza yüksek kalitede yollar yapıyoruz. Bu açıdan, köylerimizde altyapıyı güçlendirerek vatandaşlarımızın yaşam şartlarını daha da iyileştirmenin gayretindeyiz. Asfalt sezonunun başlaması ile birlikte çalışmaları yerinde görmek ve kontrol etmek maksadıyla ziyarette bulunduk."diye konuştu.

Şantiyede çalışan işçilerle de sohbet eden Vali Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz'dan üretim hakkında bilgiler alması sonrası programını sona erdirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA