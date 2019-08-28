Vali Akın, köy yollarındaki çalışmaları inceledi

28.08.2019 12:40

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesindeki köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, İl Özel İdaresi ekiplerince Yeniyapan köyünde 4 kilometre uzunluğundaki yolun sathi kaplama işlemlerini ardından Ömerhacılı köyü bölgesindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında köylerde yaşayan vatandaşlarla da sohbet eden Akın, ihtiyaç ve talepleri alarak, kısa sürede yerine getirilmesi konusunda gerekli talimatları verdi.

Ziyaretinin ardından konuşan Akın, vatandaşların İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmaları ve diğer hizmetlerden memnun kaldıklarını belirtti.

Devletin imkanlarını en iyi ve verimli şekilde kullanarak vatandaşlara hizmet sunma gayretinde olduklarını vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Hizmet ederken öncelikli hedefimiz vatandaş memnuniyetidir. Köylerimizdeki eksikleri imkanlar doğrultusunda, öncelik sırasına göre gidermeye çalışıyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerimizce Kaman ilçemize bağlı Yeniyapan ve Ömerhacılı köylerinde yürütülen yol çalışmalarını yerinde gördük. Amacımız köylerimizdeki ihtiyaçları gidererek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek köylerimizi daha yaşanabilir, ulaşımı daha kolay hale getirerek vatandaş memnuniyetini artırmak istiyoruz."

İncelemede İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Yeniyapan köyü muhtarı Vedat Demirel ve Ömerhacılı köyü muhtarı Bayram Özdemir de hazır bulundu.

Vali Akın, Yeniyapan Köyünde, kış hazırlığı yapan bir aileyi de ziyaret ederek, ocak başında salça kaynatan ev hanımlarıyla sohbet ederek, salça yapımı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA