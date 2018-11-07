Vali Akın, "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" Projesi ile Öğrencilerle Fidan Dikti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 'Fidanlar, Fidanla Büyüyor' projesi kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Ülke genelinde başlatılan fidan dikimi seferberliği kapsamında fidan dikimi yapan Vali Akın, projenin çocukların tabiata sahip çıkma bilincini geliştireceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen fidan dikimine; Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, il protokolü, ilgili kurum müdürleri ile çok sayıda öğrencinin katıldı.

Fidan dikimi esnasında açıklamada bulunan Vali Akın, "Ülkemizin yeşil dokusunun gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerimize ağaç ve orman sevgisini aşılayarak onların doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirmek ve aynı zamanda da toplumumuzda çevreye olan duyarlılığı artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor' protokolü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdik. 81 ilimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde bin 200, ilçelerimizde de bin 100 olmak üzere ilimiz genelinde toplam 2 bin 300 fidanı toprakla buluşturduk"dedi. - KIRŞEHİR