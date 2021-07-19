Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
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Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şehit Arif Alper ve Şehit Mehmet Tatlı'nın ailelerini ziyaret edere bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şehit Arif Alper ve Şehit Mehmet Tatlı'nın ailelerini ziyaret edere bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1997 yılında Feraşin mevkinde şehit olan Arif Alper'in ailesini ikamet ettiği Berçelan Mahallesi Sümbül Caddesindeki evlerinde ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet ederek, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık, dışarıda bekleyen çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak ve kitap hediye etti. Vali Akbıyık, daha sonra 2000 yılında radyoloji istasyonunda çığ düşme sonucu şehit olan Mehmet Tatlı'nın Yeni Mahalledeki ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet edip bayramlarını kutladı. Vali Akbıyık, dışarıda gördüğü çocukları yanına çağırarak bayram harçlığı ve oyuncak hediye etti.

Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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