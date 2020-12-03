Vali Akbıyık, sınırda taziye ziyaretinde bulundu
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Vali Akbıyık, sınırda taziye ziyaretinde bulundu

03.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:35
Vali Akbıyık, sınırda taziye ziyaretinde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak sınırında meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybeden Özcan Onay isimli vatandaşın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak sınırında meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybeden Özcan Onay isimli vatandaşın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz ile birlikte Irak sınırında bulunan Derecik ilçesini ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, burada İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyüne giderek Irak sınırında meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybeden Özcan Onay isimli vatandaşın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Burada bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "Acınızı paylaşıyor, hepinize başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

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Vali Akbıyık, sınırda taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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