Vali Abdullah Erin'den Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması
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Vali Abdullah Erin'den Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması

Vali Abdullah Erin'den Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın Şanlıurfalılar ve Suriyeliler arasında çıktığına yönelik sosyal medyadan ve farklı mecralardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın Şanlıurfalılar ve Suriyeliler arasında çıktığına yönelik sosyal medyadan ve farklı mecralardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Abdullah Erin, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bir programda, Birecik ilçesinde dün gece çıkan bıçaklı kavganın detaylarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kavganın hemen ardından İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile olay yerine gidip incelemelerde bulunduğunu belirten Erin, kavganın yaklaşık 10 yıldır ilçede ikamet eden Suriyeli iki grup arasında başlayan tartışma sonucu çıktığını söyledi.

Vali Erin, bıçaklı kavgada Suriyeli bir kişinin hayatını kaybettiğini, kavgayı ayırmaya çalışan Birecikli 2 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kavganın Şanlıurfalı ve Suriyeli kardeşlerimiz arasında yaşanmadığını özellikle vurguluyorum. Olay, Suriyeli iki komşu aile arasında yaşanan bir olaydır. Bunun sonucunda Suriyeli bir kişi hayatını kaybetti, Suriyeliler arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Birecikli 2 kardeşimiz ise yaralandı. Vatandaşlarımızdan birisi ayakta tedavi edilip taburcu edildi, diğeri ise Birecik'teki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Şu an hayati tehlikesi yok. Kavganın Şanlıurfalılar ve Suriyeliler arasında çıktığına yönelik sosyal medyadan ve farklı mecralardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor. Suriyeliler ve Şanlıurfalılar ilimizde barış içerisinde yaşamaya devam ediyor. Olayları farklı yerlere taşımak ve değerlendirmek isteyenlere pirim verilmemesi gerekiyor."

Kavgaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Vali Erin, "Olaydan hemen sonra kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Kavgaya ilişkin her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, herhangi bir sıkıntıya mahal verilmedi. Yasal süreç ve adli boyut titizlikle takip ediliyor. " diye konuştu.

Birecik ilçesinde dün Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı yaralanmıştı.

Vali Abdullah Erin'den Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması
Vali Abdullah Erin'den Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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