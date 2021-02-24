Valheim Plus yeni özellikleriyle geliyor! Valheim Plus modu nasıl kurulur, fiyatı ne kadar?
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Valheim Plus yeni özellikleriyle geliyor! Valheim Plus modu nasıl kurulur, fiyatı ne kadar?

24.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:10
Valheim Plus yeni özellikleriyle geliyor! Valheim Plus modu nasıl kurulur, fiyatı ne kadar?

Valheim'in geliştiricisi Iron Gate Studio, oyunun "resmi mod desteğine sahip olmayacağını" belirtmesine rağmen yine de oyun içi modlar çıkmaya başladı. Bu modların şimdiye kadar ki en büyüğü ise oyuna birçok değişiklik getiren Valheim Plus. Peki yeni gelen özellikler nelerdir? Haberin devamında...

Valheim Plus modu ile eşyaların boyutlarını değiştirebilir, işlenmemiş metalleri portallardan taşıyabilir ve arılarınızın üretim oranlarını hızlandırabilirsiniz. Bunlarla uğraşmak istemezseniz Valheim bazı büyük eklemeler de yapıyor. Örneğin gelişmiş inşa modu ile oyundaki öğeleri ve yapı parçalarını çok daha hassas ayarlar ile yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıyetten güncelleme her bir öğenin yüksekliğini, dönüşünü ve açısını değiştirmeye olanak sağlıyor.

İkinci büyük eklenti "gelişmiş düzenleme modu" olarak karşımıza çıkıyor. Bu eklenti ile, ahşap kiriş gibi bir şey yerleştirdiyseniz ve onu hareket ettirmek istiyorsanız onu yok etmenize gerek kalmıyor. Onun yerine onu seçebilir ve yerini değiştirebilirsiniz.

Dikkat çekici diğer özellik ise haritanın ortak paylaşılabilmesi. Arkadaşlarınızla oynuyorsanız haritalarlarda gerçekleştirilen ilerlemeyi toplu olarak görebileceksiniz.

VALHEİM PLUS ÖZELLİKLERİ

*Oyuncu ağırlık değerlerini değiştirme (ana ve Megingjord)

*Yemeklerin geçerlilik süresini değiştirme

*Fermentör hızını ve çıktı boyutunu değiştirme

*Fırın maksimum kömür ve cevher miktarını, hızını ve kömür kullanımını değiştirme

*Fırın üretim hızını ve içerideki maksimum odun miktarını değiştirme

*Cevherlerin ışınlanma engelini kaldırma

*Tüm öğelerin öğe ağırlığını, % oranını değiştirme

*Öğe yığını boyutlarını değiştirme

*Bina "Geçersiz Yerleşim" kısıtlamasını kaldırma

*Yapıların yağmur yüzünden yıpranmasını değiştirme

*Arı kovanı üretim hızını ve maksimum bal miktarını değiştirme

*Sunucu için parola gereksinimini kaldırma

*Bir sunucudaki maksimum oyuncu sayısını değiştirme

*Haritanın ortak açılmasını sağlama

*Öne ve geriye doğru yuvarlanma için kısayol tuşlarını değiştirme

*Gelişmiş Bina Modu

*Gelişmiş Düzenleme Modu

*Stamina kullanım oranlarını değiştirme

*Ekran titremesini kaldırma seçeneği

VALHEİM FİYATI NE KADAR?

Son zamanların popüler oyunu Valheim Steam üzerinde satışa sunuluyor. Türkiye pazarına özel fiyatı 32 TL olan oyun, yurt dışında ise 20 dolara satılmaya devam ediyor.

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