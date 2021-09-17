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Valheim Hearth & Home Güncellemesi Çıktı

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Valheim Hearth & Home Güncellemesi Çıktı

valheim hearth and home

Valheim yeni güncellemesi Hearth & Home ile oyuncuların kendini evinde ve rahat hissetmesi için birçok yenilik ve özellik getirdi.

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Valheim yeni güncellemesi Hearth & Home ile oyuncuların kendini evinde ve rahat hissetmesi için birçok yenilik ve özellik getirdi.

Valheim yeni güncellemesi Hearth & Home ile oyunculara yerleşkelerini düzenlemesi ve geliştirmesi için birçok yeni özellik, yapı ve inşa olanağı sunuluyor. Bu yeni özelliklerin arasında ana binanız için demir kapılar, bir demir taht, hatta arkadaşlarınızla dinlenmek için bir jakuzi bile mevcut. Gelin bu yeni güncelleme ile karakterinizin iskandinav tanrıları ile olan mücadeleleri arasında rahatlaması ve evinde hissetmesi için neler yapabiliyorsunuz göz atalım.

Gelen yeniliklerin sadece dekoratif ve yaptığınız binalara olan geliştirmeler olduğunu düşünmeyin tabii. Evet artık çatılarınızı modern kiremit çatı görünüşünde yapıyor olabilir ve duvarlarınızı kristallerle donatıyor olabilirsiniz ancak güncelleme ile birlikte yemek tarifi repertuarınız da bir hayli genişliyor. 12 farklı yemek tarifi ve bu tariflerin düzgün mutfak gereçleriyle yapılabilmesi için bir fırın, kasap tahtası, tabak ve çanaklar gibi yeni eşyalar da mevcut. Tariflerin arasında komik bir İngilizce kelime oyunu olan Eyescream, yani göz dondurması adında bir tarif de var. Ne kadar yaratıcı bir yemek ismi olsa da nasıl yapıldığını çok da düşünmemek lazım.

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Yaratıcılığınızı konuşturmanızı sağlayan bu birçok yenilikten sonra şimdi gelelim diğer değişikliklere. Diğer yenilikler kadar büyük olmasa da oyunun dövüş ve silah mekaniklerine de bazı güncellemeler yapıldı. Artık her silahın kendine özel bir hissiyatı olacak ve oynamak istediğiniz savaşçı türüne göre bütün silah türleri birincil olarak kullanılabilecek şekilde ayarlanacak. Bunun yanı sıra blok animasyonları ve mekaniklerine küçük dokunuşlar yapılacak, ve artık yediğiniz yemeğin türüne göre sadece can değil, farklı türden güçlendirmeler de alacaksınız.

Güncelleme ile beraber Steam üzerinde %20 indirim ile 25,60 TL fiyatına düşen Valheim, hala daha arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli Oyunlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Tabii hatırlatmak isteriz ki oyunda arkadaşlarınızla jakuzide rahatlamak isterseniz yanlış anlaşılmayı önlemek için aranıza 5 fitlik bir mesafe koymanız herkesin daha rahat olmasını sağlayacaktır.

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Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

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