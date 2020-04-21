Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı
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Cengiz Keskin, Keskin

Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı 296 aileye kuru gıda kolisi adreslerine teslim edildi Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin: "Toplamda yıl boyunca Bölge Müdürlüğümüz olarak 7 milyon 598 bin 298 TL sosyal yardım gerçekleştirilmektedir" Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki...

21.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:03
Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

296 aileye kuru gıda kolisi adreslerine teslim edildi

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin:

"Toplamda yıl boyunca Bölge Müdürlüğümüz olarak 7 milyon 598 bin 298 TL sosyal yardım gerçekleştirilmektedir"

ERZURUM - Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirilmek üzere 81 il merkezinde ihtiyaç sahibi ailelere her ay kuru gıda paketi yardımı yapıldı.

İnsanlardaki toplumsal duyarlılığı artırmak, yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla, Cumhuriyet öncesi kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen Mazbut Vakıflardan, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kurulan, Hacı Derviş Ağa vakfı, Tezkereci Ömer Ağa Vakfı ve Tophaneli Hacı Mehmet Efendi Vakıflarının, Vakıf senetlerinde yazılı hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır İl Merkezlerinde, her ay düzenli bir şekilde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi bin 296 aileye kuru gıda kolisi adreslerine teslim edildi.

Erzurum'da da belirlenen ailelere yardımların ekipler tarafından ulaştırıldığını dile getiren Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin, ailelerin nüfus durumuma bağlı kalınarak miktarlarını belirlenen A Grubu, B Grubu ve C Grubu olarak adlandırılan kuru gıda yardım kolileri içerisinde, kuru bakliyat, kahvaltılık, çay, şeker, sıvı yağ, tahin helvası ve kuru üzüm yer aldığını belirtti. Keskin, "Vakfiyelerin hayır şartları gereği, sosyal yardımlarımız yıl boyunca devam etmekte ve her ay düzenli bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine bireysel olarak ulaştırılmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan 7 ilimizde gerçekleştirmekte olduğumuz, kuru gıda yardımı dışında 212 Yetim-öksüz ve engelli vatandaşımıza, yıl boyunca aylık 914,49 TL muhtaç aylığı, 1078 ilk ve ortaokul öğrencisine aylık 75 TL olmak üzere 9 ay boyunca, 435 Üniversite öğrencisine, aylık 300 TL olmak üzere 8 ay boyunca, 15 yabancı uyruklu Üniversite öğrencisine, aylık 600 TL olmak üzere 8 ay boyunca Burs Yardımı yapılmakta olup, toplamda yıl boyunca Bölge Müdürlüğümüz olarak 7 milyon 598 bin 298 TL sosyal yardım gerçekleştirilmektedir.

Yapılmakta olan yardımlar sayesinde, Cumhuriyet öncesi kurulan ve yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edilen, mazbut vakıfların yüz yıllar öncesinde vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının, günümüze kadar devam etmesi sağlanmakta olduğu belirterek, vakfın; İnsanı eğiten okul, muhtacı duyuran aşevi, yorgunu dinlendiren misafirhane, yoksulu tedavi eden hastane, yetimi barındıran yurt, fakiri güldüren yuva olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Kaynak: İHA

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Manşet

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