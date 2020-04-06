Vakıflar gereğini yaptı, kiralar ertelendi Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin girişimleri sonuç verdi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin girişimleri sonuç verdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, uhdesindeki işyerlerinde çeşitli meslek kollarında faaliyet gösteren esnafların kira ödemelerini Temmuz ayına kadar erteledi. ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Belediyelerimizden de müjdeli haber bekliyoruz" dedi.

ESOB Başkanı Rasim Fırat, geçen hafta Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait işyerlerinden üç ay süreyle kira almamasını talep etmiş bu konuda Birlik olarak girişimlerde bulunulmuştu. Müjdeli ilk haber Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden geldi. Bölge Müdürü Cengiz Keskin imzasıyla ESOB'a gelen yazıda, "İlgi yazınızdaki bahse konu COVID-19 virüsü nedeniyle kira ödemelerinde düzenleme yapılması hususunda, Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığınca faaliyetleri durdurulan hamam, lokanta, kahvehane, kafe, kuaför vb. şeklinde faaliyet gösteren kiracılarımıza yönelik Mart ayı dahil borcu olmamak kaydıyla Nisan, Mayıs ve Haziran kiraları, gecikme zammı uygulanmaksızın, Temmuz ve Aralık ayları arasında eşit olarak paylaştırılmak suretiyle tahsil edilmek üzere tehir edilmiştir" denildi.

Fırat teşekkür etti

Taleplerine kısa sürede olumlu karşılık veren Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür eden ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Elektrik, su, doğalgaz ve sosyal güvenlik primi gibi sabit ödemeleri devam eden esnafa bu süreçte nefes aldıracak düzenlemeler yapılması şart. Biz Birlik olarak elimizden geldiği kadar esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerine cevap verecek düzenlemeler yapılması noktasında girişimlerde bulunuyoruz. Bu anlamda yaptığımız resmi yazışmalarımız sonuç verdi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temmuz ayına kadar kiraları erteledi. Aynı şekilde Büyükşehir başta olmak üzere diğer belediyelerimizden de müjdeli haberler bekliyoruz. Umuyorum onlardan da en kısa sürede olumlu sonuçlar alırız" dedi.

Yapılandırma şart

Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu vurgulayan Başkan Fırat, şöyle dedi. "Adeta ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve sanatkarımızın dayanma gücünü artıracak önlemlerin alınmasını istiyoruz. Esnafa yönelik hazırlanmasını talep ettiğimiz özel bir paket, başta esnafımız olmak üzere piyasada psikolojik ciddi bir rahatlama oluşturacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA