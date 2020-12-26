Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Demirci'de incelemelerde bulundu
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Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Demirci'de incelemelerde bulundu

26.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:29
Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Demirci'de incelemelerde bulundu

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Demirci Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Demirci Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette vakıfın çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Kaymakam Adem Kaya ile birlikte bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden ve son aşamalara gelinen tarihi Hacı Hasan Camiinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ataseven, daha sonra tarihi caminin halılarının dokunduğu, halı firması sahibi hayırsever Mustafa Eraydın ile bir araya geldi. Halının dokuma aşaması ve kalitesi ile ilgili bilgilerin sunulduğu ziyaret sonrası Kaymakam Adem Kaya, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'e Ayasofya Kebir Camii'ne dokunan halının seccadesini takdim etti. Ataseven de Kaymakam Adem Kaya'ya teşekkür etti. - MANİSA

Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Demirci'de incelemelerde bulundu
Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Demirci'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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