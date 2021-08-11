VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'den Rektör Erdal'a ziyaret

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Genel Müdür Yardımcıları Lütfü Çelebi, Şuayyip İlbilgi, Hazım Akyol, Alaaddin Şimşek, Bölge Müdürü Yunus Ayten ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Şubesi Müdürü Meltem Ayten'den oluşan beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Genel Müdür Yardımcıları Lütfü Çelebi, Şuayyip İlbilgi, Hazım Akyol, Alaaddin Şimşek, Bölge Müdürü Yunus Ayten ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Şubesi Müdürü Meltem Ayten'den oluşan beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Üstünsalih ve beraberindeki heyet, Rektör Erdal'a çalışmalarında başarılar ve esenlikler diledi. Rektör Erdal da gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Üstünsalih ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre