VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'den Rektör Erdal'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'den Rektör Erdal'a ziyaret

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'den Rektör Erdal'a ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Genel Müdür Yardımcıları Lütfü Çelebi, Şuayyip İlbilgi, Hazım Akyol, Alaaddin Şimşek, Bölge Müdürü Yunus Ayten ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Şubesi Müdürü Meltem Ayten'den oluşan beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Genel Müdür Yardımcıları Lütfü Çelebi, Şuayyip İlbilgi, Hazım Akyol, Alaaddin Şimşek, Bölge Müdürü Yunus Ayten ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Şubesi Müdürü Meltem Ayten'den oluşan beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Üstünsalih ve beraberindeki heyet, Rektör Erdal'a çalışmalarında başarılar ve esenlikler diledi. Rektör Erdal da gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Üstünsalih ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Yusuf Güney Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'den Rektör Erdal'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:32:55. #1.15#

title