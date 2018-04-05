Vakıf Emeklilik Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'na Başvurular Başladı

Vakıf Emeklilik'in geleneksel hale gelen "Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı. Vakıf Emeklilik'in marka ve sektör farkındalığını arttırmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği yarışma ile fotoğraf tutkunları deklanşörlerine sarı bir dünya için basacak. Yarışmacılar, başvurularını 26 Mart -7 Haziran 2018 tarihleri arasında yapabilecek. Vakıf Emeklilik; yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı oluyor.

Sanata ve sanatçıya saygı çerçevesinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 4.500 TL, ikinciye 3.000 TL ve üçüncüye 2.000 TL'lik para ödülü verilecek. Ayrıca üç esere 700 TL mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan 30 eserin her birine de 350 TL'lik para ödülü verilecek.

Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açık. Yarışmaya katılan eserler alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından 21 Haziran 2018 tarihinde değerlendirilecek.