Son dakika! Vakıf binasında korkutan yangın
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Son dakika! Vakıf binasında korkutan yangın

12.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:50

Son dakika haberi... Vakıf binasında korkutan yangın Kayseri'nin Develi ilçesinde Kuddusi Vakfı binasında patlamanın ardından yangın çıktı.

Vakıf binasında korkutan yangın

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde Kuddusi Vakfı binasında patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan Kuddusi vakfında gelen patlama sesinin ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Vakıf binasında korkutan yangın
Son dakika! Vakıf binasında korkutan yangın
Son dakika! Vakıf binasında korkutan yangın
Son dakika! Vakıf binasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ

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