Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşım sağlayacak yolun sözleşmesi imzalandı
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Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşım sağlayacak yolun sözleşmesi imzalandı

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayacak olan yolun ihale değerlendirme süreci tamamlanıp ve ilgili firma ile sözleşme imzalandığını ve yolun en kısa sürede yapımına başlanacağını söyledi.

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşım sağlayacak yolun sözleşmesi imzalandı
22.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:21

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayacak olan yolun ihale değerlendirme süreci tamamlanıp ve ilgili firma ile sözleşme imzalandığını ve yolun en kısa sürede yapımına başlanacağını söyledi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun " Vakfıkebir'in güneyinde yaklaşık 810 dönümlük arazi üzerinde yer alan ve 64 adet sanayi parselinden oluşan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemize ulaşımı sağlayacak olan, yaklaşık 4,5 km uzunluğundaki 'Organize Sanayi İl Yolu' karayolları standartlarına uygun şekilde 25 m genişliğinde çift gidiş çift geliş olarak projelendirilmiş ve Vakfıkebir İlçesine ait hazırlanan İmar Planlarına da işlenmiştir. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 08/08/2019 tarihinde ihalesi yapılan 'Organize Sanayi İl Yolu' nun ihale değerlendirme süreci tamamlanmış ve ilgili firma ile 20/05/2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yolun en kısa sürede yapımına başlanacaktır" dedi.

Organize Sanayi Bölgesinin Vakfıkebir'e kazandırılması noktasın emeği geçenlere teşekkür

Organize Sanayi Bölgesinin Vakfıkebir'e kazandırılması noktasın emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Başkanı Uzun " Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na yolun bu aşamaya gelmesinde büyük emekleri olan dönemin Ulaştırma Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesi için desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu'na ve Bölge Müdürlerimize Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'a TBMM Çevre Komisyonu Başkanmız Trabzon Milletvekillimiz Muhammet Balta'ya, Milletvekillerimiz Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora'ya,Trabzon Valimiz İsmail Ustaoğlu'na Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta'ya Projenin başından beri bütün imkanlarını seferber ederek işin takibini yapan Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta'ya, ilgili firmaya ve emeği geçen tüm Karayolları personellerine teşekkür ediyorum. Vakfıkebir'imiz ve Trabzon'umuz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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