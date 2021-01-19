Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor

19.01.2021 07:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:03

Vaka sayılarında yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte, alınan tedbir kararlarında da esnemeye gidilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı ise gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar da belli kurallarla açılabilir.

Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasının ardından yeni planlamalar da gündeme geldi. İlk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, aşılamada ikinci aşamaya geçildi. Çok kısa sürede yarım milyon insanın aşılandığı Türkiye'de şimdi de huzurevlerinde ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak.

Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.

AŞI SÜRECİNİN NORMAL İŞLEYECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Bazı uzmanlar sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceğini iddia ediyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

ESNEMEDE MART AYI İŞARET EDİLDİ

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı belirtildi. Bu kapsamda kısıtlama kararlarında esnemeye gidileceği kulislerde konuşulurken, bu tarih için de mart ayı işaret edildi. Uzmanlar ve yetkililer en geç mart ayının ikinci haftasında esnemeye gidileceğini düşünüyor.

NELER DEĞİŞECEK?

- Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor
Haber Yorumları (15)
ERKİN: Esneme mi?Neye gore?Ne oldu ki ne degisti ki esneme olacak?Zaten insanlar esnek merak etmeyin belli bir kesimin disinda kimse tinlamiyor bile, ne kadar cok zir cahil var memlekette.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İĞAİÜEÜİEİÜE: KISITLAMALAR DAHA DA AĞIRLAŞTIRILMALI KİMSE EVİNDEN ÇIKMAMALI NORMALLIŞMEYE DAHA ÇOK VAR YERLİ AŞI BULUNDUĞUNDA NORMALLEŞİRİZ
Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
RVR: Senin için evde oturmak sorun olmayabilir. Büyük sorun yaratan insanlar var.
Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 09:12:44. #1.14#
title