VAKA SAYISININ 26 KAT ARTTIĞI ÇANAKKALE, TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLDU
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VAKA SAYISININ 26 KAT ARTTIĞI ÇANAKKALE, TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34'ten 962,98'e yükseldi.

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KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34'ten 962,98'e yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye'de birinciliğe yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 26 kat artış gösterdi.

Türkiye'nin 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosu 8 Şubat'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan bugüne kadar 26 kat artış gösterdi. 8- 14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 10- 16 Nisan haftasında ise 962,98 oldu. Vaka sayısındaki artışın haftalardır hız kesmediği Çanakkale, son rakamlarla birlikte haftalık vaka sayısının en yüksek olduğu kent oldu. Bir önceki hafta Türkiye üçüncüsü olan Çanakkale'nin Türkiye birinciliğine yükselmesi kentte yaşayanları tedirgin etti.

Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8- 14 Şubat tarihleri arasında 37,61, 15- 21 Şubat tarihleri arasında 43,76, 20- 26 Şubat tarihleri arasında 81,51, 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6- 12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75'ye, 20- 27 Mart tarihleri arasında 348,81, 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında 546,77, 3- 9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, kentte 10- 16 Nisan tarihleri arasında vaka sayısı 962,98 oldu.

SAHİL BANTLARI, PARK VE BAHÇELER KAPATILDI

Çanakkale bir önceki haftaki haftalık vaka sayıları ile Türkiye'de 3'üncü olmuş ve toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler alarak, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar vermişti. Bu doğrultuda park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi.

VAKA SAYISININ 26 KAT ARTTIĞI ÇANAKKALE, TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLDU
VAKA SAYISININ 26 KAT ARTTIĞI ÇANAKKALE, TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLDU
VAKA SAYISININ 26 KAT ARTTIĞI ÇANAKKALE, TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLDU
VAKA SAYISININ 26 KAT ARTTIĞI ÇANAKKALE, TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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