Vaka sayısı en çok düşen 5 il arasındaki Mardin'de, normalleşme beklentisi

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en çok düştüğü ilk 5 il arasında Mardin de yer aldı. Aile hekimi Dr. Mehmet Nuri Ergil, düşüşte sağlık çalışanlarının görevlerini özverili şekilde yürütmelerinin ve vatandaşların kurallara uymasının büyük rol oynadığını söyledi. Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, düşüşün kent turizmine olumlu katkıları olacağını ifade ederek, "Bugün Mardin otellerinin boş olmasını nedeni koronavirüstür. Ankara'dan, İstanbul'dan, yurt dışından gelecek vatandaş Mardin'de koronavirüs olmadığı zaman, daha rahat gelecek kente. Hastalık bizden kaçıyor, insanlarımız bize kucak açıp geliyor. Türkiye'de ilk normalleşmeye gidecek iller başında Cumhurbaşkanımız Mardin'i değerlendirecektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Mardin, her 100 bin kişide 38,20 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı. Aile hekimi Dr. Mehmet Nuri Ergil, düşüşte sağlık çalışanlarının görevlerini özverili bir şekilde yürütmelerinin ve insanların da kurallara uymasının etkili olduğunu söyledi. Bu düşüşle insanların rehavete kapılmamasını gerektiğini vurgulayan Ergil, "Kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe, ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlara girmememiz gerekiyor. Kurallara uymak, ekstradan maske, mesafe kuralları, bunlara dikkat etmek vaka sayısındaki azalmada tabii ki etkili oldu. Aşılamalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız randevu alarak aşılarını olabilmekteler. Aşılamada herhangi bir aksaklık yaşamadık" dedi.

'KORONAVİRÜS BİZDEN KAÇIYOR'

Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, vaka sayılarındaki düşüşün, kentin turizmine katkısının olacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün Mardin otellerinin boş olma nedeni koronavirüstür. Virüs azaldığı zaman bizim için bir avantajdır. Ankara'dan, İstanbul'dan, yurt dışından gelecek olan vatandaş Mardin'de koronavirüs olmadığı zaman kente seve seve, daha rahat gelecek. Burada otelcimiz, lokantacımız, esnafımız, kafe sahipleri kurtulacak. Allah'ın izniyle bu beladan kurtulacağız. İlk kurtulanlardan bir tanesinin de Mardin olması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü vatandaşın gözü Mardin'de. Gitsem mi gitmesem mi? diye bir ürkeklik vardı. İnşallah bunu atlatacağız. Türkiye'de ilk normalleşmeye gidecek iller başında Cumhurbaşkanımız Mardin'i değerlendirecektir. Hastalık bizden kaçıyor, insanlarımız bize kucak açıp geliyor. 2019 yılında 3.5 milyon turist ağırladık. 2020 yılında 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyorduk fakat koronavirüs illetinden dolayı bu sayı 5 milyon değil 50 binlere düştü. Bu da izi çok üzdü. Büyük bir kayıp oldu. Normalleşme olunca hedefimiz yine 5 milyon turist" ifadelerini kullandı.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör de, şunları söyledi:

"Mardinliler, koronavirüsten kurtulmanın en büyük yollarından olan maske ve mesafe kuralını bilinçli bir şekilde uyguladıkları için şu anda en az vaka görülen illerden biri konumunda. Tabii ki bu durum turizme iyi bir şekilde yansıyacaktır. Şu anda mart itibariyle de rezervasyonlar alıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA