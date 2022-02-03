Vaka sayısı 110 bini geçti, uzmanlar artıştan bir grubu sorumlu tuttu: 20-35 yaş arası aşılanmıyor

Türkiye vakalar son 1 ayda 4'e katlandı. Buna paralel olarak can kayıpları da arttı. Uzmanlar, vaka sayılarındaki hızlı artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşam'da yer alan habere göre, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, " Türkiye'de ve aslında genel olarak bütün dünyada 20 ila 35 yaş arası bir popülasyon aşılanmıyor. Bu da bulaşı kolaylaştırıyor" diyerek şunları söyledi:

"UNUTMAMALI 3 DOZ AŞI YÜZDE 85 ORANINDA KORUYOR"

"Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayıları 100 bin sınırını geçti. Bu çok beklenmedik bir durum değil aslında. Virüsün kendi dinamiği yayılımı kolaylaştırdı. Burada önemli olan aşılanma. Yapılan çalışmalar, iki doz aşının yetersiz olduğunu ve tam aşılılarda korunmanın ancak mümkün olabileceğini gösteriyor. DSÖ 130'u aşkın ülkede Omicron varyantının varlığını saptadı. Toplumdaki aşılama oranlarını 18 yaş üstü değil bütün popülasyonda ve üç doz aşılılar olarak hesaplamak lazım. İngiltere'de bu oran %70'lerdi. Ülkemizde hâlâ kat edeceğimiz çok yol var. Aşı karşıtları değil ama artık aşı umursamazları, aşı tedirginleri, pandemi yorgunları gibi gruplardan söz edebiliriz. Ama unutmamalı üç doz aşı yüzde 85 oranında koruyor. Ayrıca tükürük örneklerinden yapılan testlerin yaygınlaştırılması gerekiyor."

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AŞI VURGUSU

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan ise vaka sayılarındaki artışın beklendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Avrupa'da pek çok ülkede bunun katbekat üstünde vaka var. İngiltere ve Fransa'da Omicron'un hızlı yayılması kurallara uyumdaki esneklikler sonucu oldu. Burada önemli olan hatırlatma dozuyla aşılananların hastalığı geçirse bile çok hafif atlatması. Ama aşısız ya da eksik aşılılar halen ne yazık ki yaşamını kaybediyor. Özellikle 50 yaşın üzerinde kronik hastalığı olan kişilerin hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmaları şart."