EDİRNE/KIRKLARELİ - Vaka artışının sürdüğü Trakya'da vatandaşa göre artışın nedeni "kural tanımazlık"
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EDİRNE/KIRKLARELİ - Vaka artışının sürdüğü Trakya'da vatandaşa göre artışın nedeni "kural tanımazlık"

22.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:36

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 13-19 Mart haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı, geride kalan haftaya göre arttı.

Geçen hafta 200,36 olan vaka sayısı Edirne'de 219,49'a, Kırklareli'nde 137,12 olan vaka sayısı 155,09'a, Tekirdağ'da 121,64 olan vaka sayısı 168,26'ya yükseldi.

Bölge illerinde yaşayan vatandaşlar, kurallara daha sıkı uyularak salgının önüne geçilebileceğini belirtti.

"Apartmanlarda, mahallelerde ziyaretler devam ediyor"

Edirne'de yaşayan Yusuf Bayram, AA muhabirine, tüm vatandaşların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Salgın kurallarına sıkı sıkı uyulması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Kuralların hepsine uymamız lazım. Maske, mesafe ve hijyene düzgün şekilde uymalıyız. Bunun başka çaresi yok. Kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bir süre misafirliğe gitmememiz lazım. Hiçbir yere gitmemek gerek. Evden işe, işten eve." şeklinde konuştu.

Gürkan Ezer de vatandaşların kurallara yeteri kadar uymadığını belirterek, kırmızı tablodan çıkmak için tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Ev ziyaretlerine bir süre ara verilmesi gerektiğini dile getiren Ezer, "Sadece işi olan dışarı çıkmalı. Bu kırmızıyı en kısa zamanda maviye döndürmemiz lazım. Apartmanlarda, mahallelerde ziyaretler devam ediyor. Bunların bitmesi lazım." dedi.

-"Herkes, salgın yok gibi iç içe"

Kırklareli'nde Erhan Dinçtepe de vaka sayılarındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi.

Kurallara herkesin en iyi şekilde uyması gerektiğini belirten Dinçtepe, kurallara uymayan ve dikkat etmeyen vatandaşlar yüzünden vaka sayılarının her hafta daha çok yükseldiğini kaydetti.

Dinçtepe, "Vaka artışlarını durdurmak için kurallara uymalıyız. Maske takmalıyız, mesafemizi ayarlamalıyız. Bu şekilde bunu atlatacağımıza inanıyorum. Maske takmayan vatandaşları gördüğümüz zaman uyarıyoruz. Maske takmamız şart. Maske takarsak eski günlerimize geri döner ve mutlu oluruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ecrin Yaman ise Kovid-19 vakalarındaki artışın kurallara uyulmamasından kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

Vatandaş olarak vaka artışlarından dolayı büyük endişe duyduğunu dile getiren Yaman, hastalığı kaparak aile büyüklerine bulaştırmaktan korktuğunu belirtti.

Herkesi kurallara uymaya davet eden Yaman, "Görüyoruz insanları, iç içeler. Bundan çok rahatsız oluyoruz. İnsanların kuralları önemsememesi herkesi üzüyor. Yasaklar var ve buna rağmen insanlar bir anda yığılınca bu daha çok korkutuyor. Çünkü bu süreçte hastalık daha çok artabiliyor. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

EDİRNE/KIRKLARELİ - Vaka artışının sürdüğü Trakya'da vatandaşa göre artışın nedeni 'kural tanımazlık'
EDİRNE/KIRKLARELİ - Vaka artışının sürdüğü Trakya'da vatandaşa göre artışın nedeni 'kural tanımazlık'
EDİRNE/KIRKLARELİ - Vaka artışının sürdüğü Trakya'da vatandaşa göre artışın nedeni 'kural tanımazlık'
EDİRNE/KIRKLARELİ - Vaka artışının sürdüğü Trakya'da vatandaşa göre artışın nedeni 'kural tanımazlık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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