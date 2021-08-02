Vahşice öldürülen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
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Vahşice öldürülen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'da yaşayan ve ablasıyla tartıştıktan sonra evden kaçan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyordu. Kayıp genç kızın iş görüşmesine gittiği emlakçı M.M.A. tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı cinayeti, "Yemek yiyip alkol aldık. Tartışınca boğarak öldürdüm. Banyoda parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüm" diyerek anlattı. Ekrem ve Dilek İmamoğlu, korkunç olaya sosyal medya üzerinden "Tahammülümüz yok" tepki gösterdi.

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu, koronaya yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız, telefonla ulaştığı ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi.

Uzun süredir aranan Azra ölü bulundu. Talihsiz kızın, iş için buluştuğu bir emlakçı tarafından tecavüz edilip boğulduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı, Azra'yı öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp ormana gömdüğünü söyledi.

KORKUNÇ CİNAYETİ ANLATTI

Zanlı M.M.A. işlediği korkunç cinayeti şu "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" sözleriyle anlattı.

EKREM-DİLEK İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN SERT TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşanan korkunç olaya tepki göstererek, "Bu caniliği, bu vicdansızlığı aklımız almıyor. Yeter artık! Cinsel saldırıya uğrayarak vahşice yaşamına son verilen #AzraGülendamHaytaoğlu'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Vahşice öldürülen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok

Dilek İmamoğlu da tepkisini koyarak sosyal medyada "Azra'dan korkunç bir haber aldık. Yine kelimelerimizin yetersiz kaldığı bir haber… Bir kadının daha hayatının elinden alınmasına tahammülümüz yok! Kadın cinayetlerinin engellenmesi için en kısa zamanda tüm önlemlerin alınması zorunluluktur!#AzraGülendamHaytaoğlu" sözleriyle paylaşımda bulundu.

Vahşice öldürülen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
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