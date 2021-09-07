Vahşi doğa en net haliyle görüntülendi! Çakallar su içmek için aşağılara kadar indi
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Vahşi doğa en net haliyle görüntülendi! Çakallar su içmek için aşağılara kadar indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapan Yalova ormanlarında, susuz kalan çakalların ormanın aşağılarına inerek su içmeleri, saniye saniye fotokapana takıldı.

Fotokapan sistemi, yabani hayattan ilginç kesitleri, insanların ilgisine sunmaya devam ediyor. Bu sefer de su bulamadıkları için aşağılara kadar inen çakallar görüntülendi.

BÖLGEDE 28 AYRI KAPAN VAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü tarafından konulan kameralar sıcakta susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içmesini anbean kaydetti. Bölgeye kurduğu 28 ayrı fotokapanla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip eden ekipler alınan görüntülere göre hayvanların ormandaki ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiriyor.

Vahşi doğa en net haliyle görüntülendi! Çakallar su içmek için aşağılara kadar indi

SU YALAĞI YERLEŞTİRDİLER

Son olarak havaların aşırı ısınmasıyla su bulmakta zorlanan çakallar için bölgeye su yalağı koyan ekipler yalak karşısına monte ettikleri foto kapan sayesinde çakalları görüntülemeyi başardı. Susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içme anı kameraya anbean yansıdı.

Vahşi doğa en net haliyle görüntülendi! Çakallar su içmek için aşağılara kadar indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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