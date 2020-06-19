Vahap Küçük son yolculuğuna uğurlandı
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Vahap Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Vahap Küçük son yolculuğuna uğurlandı Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı ve Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

19.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:14

Vahap Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı

İSTANBUL - Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı ve Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Tekstil sektörünün öncülerinden LC Waikiki'nin sahiplerinden Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük kalp rahatsızlığı sebebiyle iki haftadır İstanbul'da tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Vahap Küçük, son yolculuğuna uğurlandı. Kilyos Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Küçük'ün yakınları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve yüzlerce kişi katıldı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namazın ardından cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vahap Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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