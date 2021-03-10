Vahap Akay kimdir, nereli? Vahap Akay kaç yaşında? Vahap Akay hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vahap Akay kimdir, nereli? Vahap Akay kaç yaşında? Vahap Akay hayatı ve biyografisi!

10.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:33
Vahap Akay kimdir, nereli? Vahap Akay kaç yaşında? Vahap Akay hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminin merak edilen isimlerinden olan Vahap Akay hakkında Vahap Akay kimdir, nereli? sorularının yanıtları aranıyor. 2014 Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Vahap Akay kaç yaşında?

2019 Yerel Seçimleri'nde CHP Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı olan Vahap Akay hakkında Vahap Akay kimdir, nereli? Vahap Akay kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Vahap Akay hayatı ve biyografisi!

VAHAP AKAY KİMDİR?

Vahap Akay, 1978 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de doğdu. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Akay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Vahap Akay, 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladığı siyasi yaşamında CHP Çerkezköy İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Çerkezköy İlçe Sekreterliği ve CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2006-2011 yılları arasında Kızılay Çerkezköy Şube Başkan yardımcılığı da yapan Akay, 2014 Yerel Seçimleri'nde Çerkezköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak Belediye Başkanı seçilmiştir.

Vahap Akay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde bir kez daha CHP Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vahap Akay kimdir, nereli? Vahap Akay kaç yaşında? Vahap Akay hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:33:20. #1.16#
title