Vahap Akay kimdir, nereli? Vahap Akay kaç yaşında? Vahap Akay hayatı ve biyografisi!

2019 Yerel Seçimleri'nde CHP Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı olan Vahap Akay hakkında Vahap Akay kimdir, nereli? Vahap Akay kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Vahap Akay hayatı ve biyografisi!

VAHAP AKAY KİMDİR?

Vahap Akay, 1978 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de doğdu. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Akay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Vahap Akay, 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladığı siyasi yaşamında CHP Çerkezköy İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Çerkezköy İlçe Sekreterliği ve CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2006-2011 yılları arasında Kızılay Çerkezköy Şube Başkan yardımcılığı da yapan Akay, 2014 Yerel Seçimleri'nde Çerkezköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak Belediye Başkanı seçilmiştir.

Vahap Akay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde bir kez daha CHP Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı oldu.