Vagadugu Büyükelçisi Arı: "Burkina Faso'daki gelişmeler yakından izleniyor"

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yaşanan darbenin ardından gelişmelerin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Büyükelçi Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Vagadugu Büyükelçiliği olmak üzere devletin tüm ilgili kurumlarının Burkina Faso'da yaşananlar ve güvenlik durumu hakkında bilgi sahibi olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Arı, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Burkina Faso'nun anayasal düzeninin, toplumsal barış ve istikrarının bozulmamasını temenni ettiğini vurgulayarak, bu hassas dönemde Türkiye'nin Burkina Faso ve halkının yanında olacağını ifade etti.

Gelişmelere ilişkin ülkede bulunan Türk vatandaşlarının anlık bilgilendirildiğine dikkati çeken Arı, vatandaşların Vagadugu Büyükelçiliğiyle irtibatta kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa ederek görevinden ayrılmıştı.