"Vadide siyah beyaz gece" ile klasik müzik rüzgarı

Etkinliğin ikinci gününde Yaşam Vadisi, klasik müziğin dünya çapında önemli temsilcilerinden piyanist Gülsin Onay'ı, "Vadide Siyah Beyaz Gece" adlı konserle ağırlıyor.

Yoğun ilgi ve katılımla başlayan 5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, müzikseverleri buluşturmaya devam ediyor. 17 Temmuz akşamı, saat 21.00'de uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilen piyanist Gülsin Onay, 'Mozart'tan Sargun'a Piyona Resitali' ile Yaşam Vadisi'ni piyona ezgileriyle donatacak.

Klasik müziğin önemli eserlerinin yer alacağı "Vadide Siyah Beyaz Gece" adlı konser ile müzikseverlerle buluşacak olan Onay, notalara hayat verecek.

Kaynak: Bültenler