"Uzuv ve organ" kopmaları hibrit sistem ameliyat mikroskobu aracılığıyla tedavi edilecek
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"Uzuv ve organ" kopmaları hibrit sistem ameliyat mikroskobu aracılığıyla tedavi edilecek

07.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:22

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine mikrocerrahi ameliyatlarda kullanılmak üzere hibrit sistem ameliyat mikroskobu bağışladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine mikrocerrahi ameliyatlarda kullanılmak üzere hibrit sistem ameliyat mikroskobu bağışladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vakfın Genel Müdürü Deniz Karakaş, Vakıf üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt hastanede cihazı inceledi.

Rektör Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, cihazın mikrocerrahiye imkan sağlayacağını belirtti.

Vakfa teşekkür eden Tabakoğlu şunları kaydetti:

"İki yıl önce de aynı vakfımız damarları daha iyi görüntüleyen bir cihaz hediye etmişlerdi. Şimdi bu cihaz sayesinde de TÜ'de organ kopmalarında, ağır plastik lezyonlarda pek çok cerrahi operasyonlarda, damar ve sinir birleştirmelerinde kullanılacak.

Önemli bir ekipman elde etmiş olduk. Trakya Üniversitesi sadece Trakya'dan değil Balkanlar'dan gelecek hastalar için de referans merkezi oldu. Üniversitemiz için gururluyuz."

Prof. Dr. Özkan da TÜ Tıp Fakültesi'nin uzman ve konusunda yetişmiş kadroya sahip olduğunu dile getirdi. Vakfın mikrocerrahi alanındaki gelişmelere katkıda bulunduğunu anlatan Özkan, tıp fakültesinde bu cihazla önemli ameliyatlara imza atılacağını sözlerine ekledi.

'Uzuv ve organ' kopmaları hibrit sistem ameliyat mikroskobu aracılığıyla tedavi edilecek
'Uzuv ve organ' kopmaları hibrit sistem ameliyat mikroskobu aracılığıyla tedavi edilecek
'Uzuv ve organ' kopmaları hibrit sistem ameliyat mikroskobu aracılığıyla tedavi edilecek
'Uzuv ve organ' kopmaları hibrit sistem ameliyat mikroskobu aracılığıyla tedavi edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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