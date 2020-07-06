Uzuntarla Kültür Merkezi için son viraja girildi
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Uzuntarla Kültür Merkezi için son viraja girildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla'ya kazandıracağı kültür merkezi inşasında ince detay ve çevre düzenleme işlerini sürdürüyor.

Uzuntarla Kültür Merkezi için son viraja girildi
06.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla'ya kazandıracağı kültür merkezi inşasında ince detay ve çevre düzenleme işlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde yapılan kültür merkezleri de bu projeler arasında yer alıyor. Konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleşmesine imkan veren bu yapılar, çeşitli kurslara da ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla İbrikdere Mahallesi'ne kazandırıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla'da inşaat çalışmalarının sonuna geldi. Dış cephesi tamamlanan, iç cephe çalışmalarında da ince detay işlerini tamamlamak için hummalı şekilde çalışan ekipler, çevre düzenleme işlerine başlıyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken, içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Tek katlı olarak inşa edilen kültür merkezinin, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olduğu belirtildi. Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay-bayan tuvaletler yer alıyor. KOMEK bölümünü ise spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturuyor. Sağlık ocağı bölümünde de doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve tuvaletler bulunuyor.

Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup, otopark ve yeşil alan düzenlemeleri başladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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