Uzunköprü'ye Edirne dışından gelecek misafirler 14 gün karantina da tutulacak
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Uzunköprü'ye Edirne dışından gelecek misafirler 14 gün karantina da tutulacak

Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne il sınırları dışından ilçeye gelecek misafirler için, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

Uzunköprü'ye Edirne dışından gelecek misafirler 14 gün karantina da tutulacak
14.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:38

Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne il sınırları dışından ilçeye gelecek misafirler için, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine, Edirne il sınırları dışından gelecek olan misafirler için, hıfzıssıhha kurulu kararı gereği 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklama da; Edirne il sınırları dışından gelecek olan misafirler için, Uzunköprü ilçe sınırları içerisinde 14 gün izole edilecek ve gözetim süresi tamamlana kadar ilçemizi terk etmelerine izin verilmeyecek karantina şartına uymayan misafirler hakkında 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağını ifade etti.

Ev sahibi de karantina altında tutulacak

Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan karantina süresince eve gelen misafirler ile birlikte ev sahibinin de 14 gün karantina altında tutulacağını açıkladı.

Erdoğan, "Emniyet güçleri ve ilçe sağlık ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutulacak olan misafirleri, evlerinde konaklamasına izin veren ev sahipleri de 14 gün karantina altına alınacak" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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