Uzunköprü'de gönüllü vatandaşlar maske üretimine başladı Uzunköprü Kaymakamlığının koordinasyonunda gönüllülerin oluşturduğu ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretiyor.

Uzunköprü Kaymakamlığının koordinasyonunda gönüllülerin oluşturduğu ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda maske üretimine başlayan gönüllü çalışma grubu, ilk etapta 20 bin maskeyi vatandaşlara ulaştıracak.

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Valiliği tarafından sağlanan kumaşların işlenmeye başlandığını ve maske üretiminin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Üretilen maskelerin pazar yerlerinde kurulacak stantlarda vatandaşlara ve sağlık kuruluşlarındaki personele ücretsiz dağıtılacağını aktaran Kaymakam Erdoğan, ilçenin ihtiyaç duyduğu maskelerin oluşturulan atölyelerde dikileceğini ifade etti.

Kaymakamlık tarafından yürütülen SODAM projesinde 120 bin maskelik kumaş siparişi verildiğini de belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz tekstil atölyesi projesini kurmayı planladığımızda koronavirüs ülkemizde ve gündemimizde yoktu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının SODAM Projesi kapsamında okul kıyafeti üretmek için açmayı düşündüğümüz tekstil atölyesini virüs salgınının görülmesi ile ilçe ihtiyacında kullanabileceğimiz maske üretmek şeklinde revize ederek hızlı bir şekilde malzeme teminine giderek atölyemizi oluşturduk. Ham madde bulmanın zorluğunu yaşadığımız süreçte 120 bin maske üretecek kumaşı SODAM olarak ayrıca satın aldık. İlçemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA