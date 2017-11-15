Uzungöl'e Seyir Terasından Bakılacak (2)

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de hakim tepede yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunacak seyir terası inşaatında sona gelindi.



Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan ve son günlerde imar kirliği tartışmalarıyla gündemde olan Uzungöl'de yapımına başlanana seyir terası inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Ziyaretçilerin gölü yüksek bir noktadan görebilme imkanına sahip olabileceği, çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap kaplamayla yapılan seyir terasında 300 metrekarelik gezinme alanı da bulunacak. Uzungöl'ü ziyaret edenlerin görsel ihtiyaçlarını karşılamak ve güzel noktadan seyredilmesini sağlamak için özel çalışmayla tasarlanan seyir terası çalışmalar sırasında çevredeki ağaçların yanı sıra doğal yaşamın da korunduğu dikkat çekti. Toplam maliyeti 510 bin lira olan seyir terasının kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı bildirildi.



KUŞ BAKIŞI UZUNGÖL



Seyir terasındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, böyle bir hizmetten ötürü emeği olanlara teşekkür etti. Akyüz "Çok güzel bir seyir terası oluyor. Uzungöl'e gelen insanlar burayı adeta kuş bakışıyla rahat bir şekilde görebilecek. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Yaklaşık maliyeti 510 bin lira. İnşaat çalışmalarının yüzde 80'i bitmiş durumda. İnşallah yakın bir zamanda ziyaretçilerimiz buradan eşsiz manzarayı farklı bir bakışla görebilecekler. Bölgemize gelen misafirlerimiz burada bol bol fotoğraf çekip, bu anı böylece de ölümsüzleştirecekler" dedi.



TELEFERİK KIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLAR



Bölgede yapılması planlanan teleferik projesinin özellikle kış turizmine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Akyüz şöyle konuştu:



"Uzungöl için en önemli proje bence teleferik projesidir. Bu planın orta çıkıp gelmesi bizim için artı bir değer olacaktır. Teleferiğin bölge için özellikle kış turizmiyle alakalı olarak ciddi bir katma değeri olacaktır. Bence bölgenin rahat bir nefes alabileceği bir proje bu. 2 etap halinde olacak olan projeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Yaklaşık bu da 2-3 yılı bulacağını tahmin ediyoruz. 2 milyon ziyaretçisi olan bir bölge burası. Talep geldikçe tabii ki eksiklikler de meydana geliyor. Şu anda Uzungöl'ün sıkıntısı imar planıdır. Bu koruma amaçlı imar planı geldikten sonra ben inanıyorum ki, birçok şey çözülecek. Bizler ise o dışarıda olan o kötü algıyı bu şekilde iyi bir görüntü vererek kırmış oluruz."



'BÖLGEMİZE ÇOK DEĞER VERİYORUZ'



Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ise seyir terasının Uzungöl'ün turizm potansiyeline farklı bir güzellik kazandıracağını söyledi. Uzungöl'ü ziyaret edenlerin fotoğraf çekmek için özellikle Yaylaönü yolunu tercih ettiklerini kaydeden Başkan Tok, "Bölgemize çok değer veriyoruz. Seyir terasıyla buraya gelen ziyaretçilerimiz eşsiz doğa manzarasını rahatlıkla görebilecektir" diye konuştu.



UZUNGÖL



Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına da ev sahipliği yapıyor. - Trabzon