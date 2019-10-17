Uzun süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldı mı?
Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin galası önceki akşam düzenlendi. Galaya Yılmaz'ın uzun süredir birlikte olduğu Defne Samyeli katılmazken eski eşi Ahu Yağtu geldi.
Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası önceki akşam gerçekleşti. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen Defne Samyeli, sevgilisinin film galasına katılmadı.
GALAYA KATILMADI
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde arasının bozulduğu ve ayrıldıkları iddia edilmiş ancak Yılmaz iddiaları reddetmişti. Magazin Hattı'nın haberine göre çift 1 haftadır görüşmüyor. Defne Samyeli'nin filmin galasında katılmaması da bu iddiaları güçlendirdi.
ESKİ EŞ YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan Cem Yılmaz'ın çocuğunun annesi eski eşi Ahu Yağtu, galada Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.