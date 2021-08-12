UZUN ÖMRÜN KISA HİKAYESİ KISA FİLM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uzun Ömrün Kısa Hikayesi' isimli kısa film yarışması sonuçlandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uzun Ömrün Kısa Hikayesi' isimli kısa film yarışması sonuçlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yarışmada dereceye giren yarışmacılarla telekonferans aracılığıyla görüştü.

Pandemi döneminde düzenlediği yarışmalarla maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Selçuklu Belediyesi'nin 'Uzun Ömrün Kısa Hikayesi' isimli kısa film yarışması sonuçlandı. Pandemiyi anlatan kısa film yarışmasında 45 kısa film arasından seçilen üç filmin yönetmenine hediyeleri verildi. Turgay Tanülkü, Hakan Bilgin ve Özhan Eren'den oluşan jüri heyeti 45 film arasından birinciliğe Mutlu Taşpınar'ın Av isimli kısa filmini layık gördü. Yarışmada ikinci Karantina Adası isimli eseriyle İzzet Arslan, üçüncü ise Hediye isimli eseriyle Nevra Ayan oldu. Yarışmada ilk ona giren eserlere de mansiyon ödülü verildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yarışmada birinci olan Mutlu Taşpınar ve Nevra Ayan ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Hazırladıkları film için yarışmacıları tebrik eden Başkan Pekyatırmacı, "Pandemi süreci tabi herkesi etkiledi. Bütün dünyada insanlar etkilendi. Bu süre zarfında okullar, işyerleri kapandı, herkes bir süre evde kaldı. Toplumda insanların hem sosyal hayatında hem toplumsal yaşantısında hem de psikolojik durumlarda farklı etkiler meydana getirdi. Pandeminin insanlar üzerindeki etkileri belki bundan sonra üzerine çok şeyler yazılacak, konuşulacak bir konu olacak. Biz de süreç içerisinde mutlaka söylenecek bir şeyler vardır diyerek böyle bir yarışma düzenledik. Gönül arzu eder ki bütün katılımcıları Konya'da misafir edelim ve burada program yapalım ama malum süreçten ötürü bunu yapamıyoruz. Sonraki süreçte yine yarışmacılarımızı Konya'da misafir etmek isteriz. Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etmenizi isterim. İkinci olarak Konya'nın yeni bir markası Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz var. Orası da artık Konya'ya gelenlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi. Kesinlikle Tropikal Kelebek Bahçesini gezmenizi tavsiye ederim. Tabi bunun yanında beş bin yıllık tarihi ile Sille Mahallemiz var. Burada çok eski yıllara ait eserler var. Konya'yı ziyaret etmeniz için bir çok sebep var. Sizleri mutlaka Konya'da görmek misafir etmek isteriz. " dedi.

Başkan Pekyatırmacı; "Kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Pandemi döneminde Kültür ve Sanat faaliyetlerine ağırlık verildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz Selçuklu Belediyesi olarak Kültür ve sanatın gelişmesinde ve toplumda yer bulması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah Konya'ya geldiğiniz zaman bu faaliyetleri sizlere gösterme imkanı buluruz. Bu yarışmaya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Filmlerin yapılmasında emekleri olan hem oyuncular hem de teknik ekibe selamlarımı iletmenizi istiyorum. Çok değerli bir jüri heyetimiz vardı. Onların değerlendirmesi sonrasında bu ödülü almaya hak kazandınız. Başka programlarımızda da yine sizleri görmek isteriz. Yüz yüze görüşmeyi de ümit ediyorum. Böyle güzel eserleri ortaya koydukları için tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Yine yarışmada ikinci olan İzzet Arslan'ı da aramızda görmek isterdik ancak Sinop'ta yaşanan sel felaketinden dolayı katılamadı. Kendisinin nezdinde tüm Sinop'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. " şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle ödül töreni yapılmayan yarışmanın sonucunda ödül almaya hak kazanan yarışmacıların ödülleri kargo yoluyla adreslerine teslim edildi.

Kaynak: Habermetre