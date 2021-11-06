Uzun namlulu silah satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

BİLECİK'te jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi. Silahı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan beldesinde oturan 4 şüphelinin elindeki uzun namlulu silahı satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yapılan takiple şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada uzun namlulu silahın yanı sıra 1 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Y.K., M.K., S.A. ve Ş.T. sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri

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