Uzmanlar sıcak havalar için kalp hastalarını uyardı

Yaz mevsiminin yüksek sıcaklıklarla devam etmesi kalp hastalarının şikayetlerinin artmasına neden oluyor.

Yaz mevsiminin yüksek sıcaklıklarla devam etmesi kalp hastalarının şikayetlerinin artmasına neden oluyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, "Özellikle sıcak havalarda hastalarımızın dışarıda gezmeleri tansiyonlarının yükselmesine neden oluyor. Aynı zamanda sıcak havalar kalp krizi risklerini de arttırmakta" dedi.

Hava sıcaklıklarının artması özellikle kalp hastalıkları olanlar açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Kalp krizleri mevsimsel olarak yaz aylarında artış gösterirken olası bir kalp krizini önlemek için bol sıvı almak ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak çok önemli. Yaz aylarında kalp hastalarının şikayetlerinin arttığını belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, "Hepimizin bildiği gibi yaz aylarında kalp hastalarının şikayetleri artıyor. Bunun birçok sebebi var. Özellikle sıcak havalarda hastalarımızın dışarıda gezmeleri tansiyonlarının yükselmesine neden oluyor. Sıcak havalar aynı zamanda kalp krizi riskini de arttırıyor. Kalp hastası olan hastalarımızın özellikle sıcağa çıkmamalarını öneriyoruz. Aşırı sıcak havalar kalp krizini tetiklediği gibi tansiyonun yükselmesine de neden olabilir. Hatalarımızdan özellikle bu aylarda bol bol sıvı tüketmelerini isteriz. Tansiyon ilacı kullanan hastalarımızın ilaçlarını dengelemek lazım. Çünkü yaz aylarında vücutta sıvı kaybı ile birlikte damarlarımızın genişlemesi sebebiyle hastalarımızın kullanmış olduğu tansiyon ilaçları ağır gelip, tansiyonları daha da düşebilir ve bayılma atakları yaşayabilir. Bu yüzden muhakkak doktorunuz ile irtibata geçerek ilaçların dengesini ayarlamak gerekebilir" dedi.

"SICAK HAVALAR KALP ÇARPINTISINI TETİKLİYOR"

Kalp çarpıntısı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tanrıverdi, "Kalp çarpıntısı toplumda çok görülen bir rahatsızlıktır. Kalp hızımızın normalden hızlı atma durumudur. Bizim için belli nitelikte çarpıntılar vardır. En hafif olanı 100 hastanın yaklaşık 90'ında gördüğümüz çok önemli olmayan çarpıntılar vardır. Birde orta ve yüksek riskte olan çarpıntılar vardır. Bu çarpıntıların başından genelde hafif nitelikte olan çarpıntıları hisseder. Bazı hatalarımızda aniden normal atışları hızlanabilir, bazı hastalarımızda ölümcül ritim bozukluğuna girebilir. Ölümcül ritim bozukluğuna giren hastalarımız çarpıntıyı hissedemez, ritim bozukluğu nedeniyle hayatını kaybeder. Burada yapmamız gereken düzenli kalp kontrolüne gitmesi gereken hastaların eğer ölümcül ritim bozukluğu olabilecek hastalarımız ise elektroşok cihazı dediğimiz bir çeşit kalp pili ile tedavi etmek gerekir. Bu çarpıntıların birçok sebebi vardır. Altta yatan kolesterol yüksekliği, tiroid bozukluğu ve anemi gibi rahatsızlıklar çarpıntılarımızı tetikleyebilir. Bu durumlarda hastalarımızı çok rahatsız ediyorsa ilaç tedavisi uygularız ya da anjiyo dediğimiz yöntemi kullanırız. Gelişen teknoloji ile bu hastalıkların tedavisi kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı