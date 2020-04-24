Uzmanından salgında oruç uyarısı
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Cansu Arslan, Sivas, Sağlık, Haber

Uzmanından salgında oruç uyarısı

Uzmanından salgında oruç uyarısı Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, korona virüs testi sonucu negatif çıksa bile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin oruç tutmasını önermedi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, korona virüs testi sonucu negatif çıksa bile 65 yaş...

24.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:58
Uzmanından salgında oruç uyarısı

Uzmanından salgında oruç uyarısı

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, korona virüs testi sonucu negatif çıksa bile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin oruç tutmasını önermedi

SİVAS - Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, korona virüs testi sonucu negatif çıksa bile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin oruç tutmasını önermedi.

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, belli risk grubu dışında olan bireylerin korona virüs (Covid-19) tedavisine daha kolay yanıt verdiğini belirtip, " Dünyada etkisini devam ettiren korona virüs salgını Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte pek çok soruyu akla getiriyor. Korona virüsün yeni tipi olarak adlandırdığımız Covid-19 başta solunum sisteminde aksamalara sebep olan bir yapıya sahiptir. Korono virüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda, semptonları hafif ya da şiddeti olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar ise ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Bu belirtiler ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarımıza baktığımızda gerekli tedaviyi alarak iyileşenlerin oranının yüksek olduğunu görüyoruz. ve elimizdeki veriler ışığında artık biliyoruz ki insandan insana bulaşması kolay olan korona virüsün tedavisine bağışıklık sistemi güçlü olan, 65 yaş altı, kronik rahatsızlığı bulunmayan bireyler daha iyi yanıt veriyor." dedi.

"65 yaş altı kronik rahatsızlığı olmayanlar oruç tutabilir"

Cansu Arslan, tedavi almış, korona virüs testi negatif çıkan 65 yaş üstü bireylerde kronik rahatsızlığı olanların oruç tutmasını önermediklerini belirtip, "Korona virüs salgınına yakalanmış ve tedavisi başarıyla sonuçlanmış kişiler 14 günlük evde karantina sürecine devam ederken bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına sosyal izolasyona, hijyen kurallarına uymaya, yeterli ve dengeli beslenmeye, kilogram başına 30 ml sıvı almaya, ev içi egzersizlerini artırmaya ve iyi bir uyku düzenine sahip olmaya özen göstermelidir. Tüm bu ilkelere bağlı kalarak test sonuçları negatif gelen 65 yaş altı olan ve kronik rahatsızlığı olmayan bireyler ramazanda beslenme ilkelerine sıkı sıkı bağlı kalarak oruç tutmayı deneyebilirler. Ancak test sonucu negatif gelmiş olsa bile 65 yaş üstü bireyler, sağlık çalışanları, insanla temasın fazla olduğu meslek grupları, kalp hastalığı, diyabet, tansiyon, solunum rahatsızlığı olan KOAH gibi kronik hastalıklara sahip bireylerin oruç tutmaması önerilir. Yaklaşık 15 saatlik açlık süresi, uyku düzenindeki değişim, vücudun dehidrate olması dediğimiz susuz kalması bu risk gruplarını olumsuz etkileyebilir. Tüm bu öneriler dikkate alınarak ramazanın verimli ve sağlıklı geçirilmesi hedeflenmelidir" şeklinde konuştu.

Uzmanından salgında oruç uyarısı

Kaynak: İHA

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