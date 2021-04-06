DİYARBAKIR - Uzmanından salgın ve normalleşme döneminde aşırı kilo alımına dikkat edilmesi uyarısı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde obezite merkezi sorumlusu Dr. Eşref Araç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde, sağlıksız yiyecek ve içeceklerden uzak durularak, aşırı kilo alımına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde obezite merkezi sorumlusu Dr. Eşref Araç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde, sağlıksız yiyecek ve içeceklerden uzak durularak, aşırı kilo alımına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Diyarbakır temsilcisi Dr. Araç, AA muhabirine, kronik bir hastalık olan obezitenin sadece estetik bir sorun değil, vücudun tüm sistemlerini olumsuz etkileyen, bunun sonucunda pek çok hastalığa zemin hazırlayan bir hastalık olduğunu söyledi.

Salgın döneminde özellikle evde geçirilen dönemde harekette azalma, yiyecek alımının fazla olması, stres faktörlerinin eklenmesi ile kilo alımının arttığını ifade eden Araç, kontrolü normalleşmeyle kapalı alanlara gidecek kişilere sağlıksız gıdalar tüketmemeleri çağrısında bulundu.

Araç, obezitenin sadece Kovid-19 için değil yaklaşık 200 hastalığın tetikçi ve habercisi olduğuna işaret ederek, obezite merkezinde 3 yıl içinde 10 binin üzerinde hastaya baktıklarını belirtti.

"Bir yıl içinde 1200 obez hastasını takip ettik"

1300 kişiyi sürekli takip ettiklerini dile getiren Araç, "Bir yıl içinde 1200 obez hastasını takip ettik. Bu obezitede ne kadar artış olduğunun göstergesi. Yani poliklinik sayımız azalmasına rağmen son bir yılda baktığımız hastalar geçmiş yıllardaki baktığımız hastalardan çok fazla oldu." dedi.

Salgın sürecinde obezite tedavisinin öneminin daha da anlaşıldığına dikkati çeken Araç, özelikle genç obezite hastalarında salgının kötü seyrettiğini ve kimi zaman da ölümle sonlandığını aktardı.

Araç, "50 yaş altı Kovid-19 ölümlerinde en önemli risk faktörü obezite görülüyor. Nüfusunun yüzde 50'si obez olan ülkelerde Kovid-19 daha sık ve ölümler daha fazla olmaktadır. Kovid-19 süreci bizi obezleştiriyor, Kovid-19 da obezite hastalarını seviyor." diye konuştu.

"Obezite riskini artıracak eylemlere girilmemeli"

Vatandaşların bireysel olarak egzersizlere devam etmesi, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, sağlıksız içecek ve yiyecek tüketimine uzak durmaya devam etmesinin önemine değinen Araç, "Şu an dışarı çıktığınızda yine Kovid-19'dan koruma süreci devam etmekte. Bu nedenle obezite riskini artıracak eylemlere girilmemeli." ifadelerini kullandı.

"Bu kilomdan kurtulmak istiyorum"

Tedavi için obezite merkezine başvuran hastalardan Mehmet Zülfi Eroğlu (50), salgın döneminde kilo alımının arttığını söyledi.

Eroğlu evde geçirilen süreçte spor aktivitesi yapamadığını bu nedenle daha da kilo aldığını anlatarak, "Daha önce de kilom vardı ama pandemi nedeniyle daha da artı. Şimdi bu kilomdan kurtulmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Davut Albayrak (50) da boyuna göre kilosunun fazla olması nedeniyle hastaneye geldiğini belirtti.

Salgın sürecinde kilo aldığını ifade eden Albayrak, "Kovid-19 nedeniyle de hareketsiz kaldık, spor yapamadık, evden çıkamadık. Herkese fazla kilolarından kurtulmalarını tavsiye ederim. İnşallah kilolarımızdan bir an önce kurtuluruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin