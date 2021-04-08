Uzmanından 'navigasyon' uyarısı: Güvenli sürüş için cihazı doğru konumlandırın

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ani şerit değiştirince yanından geçen TIR'ın dorsesine çarpan otomobilde yaşamını yitiren Melek Aslan'ın yerde açık olarak bulunan cep telefonunda Işıkken'teki bir adresin programlanmıştı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ani şerit değiştirince yanından geçen TIR'ın dorsesine çarpan otomobilde yaşamını yitiren Melek Aslan'ın yerde açık olarak bulunan cep telefonunda Işıkken'teki bir adresin programlanmıştı. İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa İmece, araç kullanırken navigasyon cihazlarının doğru konumlandırılması gerektiğini söyledi.

Buca'dan Bornova yönüne giden Melek Aslan'ın (32) kullandığı 35 AIE 031 plakalı otomobil, dün saat 22.00 sıralarında, Işıkkent Kavşağı'nda ani manevra ile sağ şeride geçip F.Ç. (42) yönetimindeki 20 P 1828 plakalı TIR'ın 20 P 1829 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Aslan yaşamını yitirirken, yanındaki Samet Hafızoğlu (33) ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobilde yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Aslan'ın cep telefonu yerde navigasyonu Işıkkent'teki bir adrese gitmek üzere ayarlanmış şekilde açık olarak bulundu. Aslan'ın navigasyona baktığı sırada Işıkkent Kavşağı'nı kaçırdığını fark edip, aniden sağ şeride geçmek için manevra yapınca TIR'ın dorsesine çarptığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücülerin araç seyir halindeyken navigasyon cihazlarının nasıl kullanılması gerektiği sorusunu da akıllara getirdi. İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa İmece, gvenli sürüş için navigasyon cihazlarının doğru konumlandırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Navigasyon cihazlarımızı araçların içine konumlandırırken, çevresel bakışımızın içinde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sürücüler maalesef cihazları bu şekilde konumlandırmadıkları için seyir halindeyken navigasyona bakmak için gözlerini yoldan ayırıyorlar. 10 saniyelik bir sürüşte 4 saniye başka bir yere bakıyorsanız, 1 saatlik sürüşte 24 dakika boyunca yola hiç bakmamış oluyorsunuz. Tamamen tehlikeli bir yolculuk yapıyorsunuz. Tam da bu sebeple navigasyon cihazları yoldan gözümüzü ayırmayacağımız bir yerde olmalı. Merkezi bakış pozisyonunda cihazı da daha rahat görmemiz gerekiyor" dedi.'ÇEVRİMDIŞI KULLANMAK DAHA GÜVENLİ'Uygulamalarda yer alan özelliklerin kullanımının da güvenli sürüş için önemli olduğunun altını çizen İmece, "Navigasyon uygulamalarını genellikle çevrimiçi olarak kullanıyoruz. Yani kullanırken belirli bir internet verisine ihtiyacımız oluyor. Ancak internet veri akışının sağlıklı olmadığı noktalardan geçerken bazı sıkıntılar yaşanıyor. Harita bu sebeple kendini güncelleyemediği için sürücü de dönmek istediği sapağı kaçırabiliyor. Bu tarz sorunlar yaşanmaması için bizler, uygulamaların çevrimdışı olarak kullanılmasını öneriyoruz. Çevrimdışı kullanımlarda haritalar önceden indirilmiş oluyor ve GPS sinyaliyle daha gerçek zamanlı işleyiş oluyor. Cihazlarda sesli komutu da sürücülerin daha aktif olarak kullanmalarında fayda var. Sürücünün hedefine yaklaşırken sesli komut özelliği devreye giriyor."'ÖNLERİNE DEĞİL, İLERİYE BAKSINLAR'Hem sürücünün hem de trafikteki diğer unsurlar için ani ve güvensiz hareketlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Mustafa İmece, "Herhangi bir sapağı kaçırdığımızda zaten uygulamalar bize hemen yeni rota oluşturuyor. Gitmek istediğimiz noktayı kaçıran sürücülerin hem kendilerini hem de trafikteki diğer unsurları tehlikeye atmalarına gerek yok. Kaçırılan kavşaklar hayatın sonu değil. Ani bir hareketin sonuçları çok daha ağır olabiliyor ve ciddi kazalar meydana geliyor. Sürülere bir diğer tavsiyem de araç kullanırken önlerine değil daha ileriye baksınlar. Böylelikle potansiyel tehlikeyi daha önce görüp ona karşı yapacağınız planma için daha fazla zaman ve mesafeniz olur. Bu da sürüşü daha akıcı ve güvenli hale getirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI